Attualmente Google Foto è uno dei servizi di cloud-photo più apprezzati al mondo, anche se a breve la pacchia per tutti noi terminerà. Ebbene sì, perché il backup non sarà più illimitato.

Lanciato 5 anni fa e divenuto nel corso del tempo uno dei servizi di cloud-photo più apprezzati al mondo, Google Foto annuncia ora una bella mazzata ai suoi utenti: lo spazio di archiviazione non sarà più illimitato, nemmeno in alta qualità, a partire dal 1° giugno 2021. Ecco tutti i dettagli.

Il Backup di Google Foto non sarà più illimitato

Fino a questo momento Google Foto aveva due modalità di backup: quella in qualità originale, che caricava foto e video senza alcuna modifica ma che era limitata dallo spazio di storage disponibile sul proprio account Google, e quella in alta qualità, che ridimensionava le foto più grandi a 16 megapixel e riduceva la risoluzione dei video, ma almeno offriva spazio illimitato.

A partire dal 1° giugno 2021, tutte le nuove foto e i nuovi video saranno conteggiati nel totale dello spazio di archiviazione dell’account Google, di base sono 15 GB, ma ci sta che possiate aver espanso questa quota con qualche promozione nel corso del tempo. Questo significa anche tutte le foto e tutti i video che saranno “backuppati” in alta qualità prima del 1° giugno 2021 non verranno conteggiati ai fini del calcolo dello spazio di archiviazione del vostro account Google.

Unica eccezione: gli smartphone Pixel. Per loro lo spazio di archiviazione in alta qualità continuerà a rimanere illimitato anche dopo tale data. Google dovrebbe avervi già avvertito di questa modifica via mail. In essa troverete anche un link che calcolerà una stima, basata sul vostro comportamento in questi anni, di quando dovreste finire il vostro spazio di archiviazione.