truffe inaspettate anche per i più esperti. Scopriamo di seguito tutti i segreti per cercare di evitare questo pericolo. Sicuramente, allo stato attuale soprattutto, tutti cercano di risparmiare. La vita diventa sempre più cara ma il periodo, come sappiamo, non è affatto dei migliori. Gli italiani spesso cercano di risparmiare sulle utenze di luce e gas , e purtroppo in certe situazioni cadono vittime diinaspettate anche per i più esperti. Scopriamo di seguito tutti i segreti per cercare di evitare questo pericolo.

Per cercare di evitare le truffe alle bollette di luce e gas esistono dei semplici passi da seguire che possono aiutare anche il consumatore non esperto. Si tratta di semplici accorgimenti che consentono di evitare di cadere nelle trappole di un contratto che sembra vantaggioso ma che in realtà non lo è.

Truffe luce e gas: ecco i passi da seguire per non farsi truffare

La prima cosa da fare prima di andare a firmare un contratto è quello di chiamare in causa l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Infatti, grazie a questo ente, il consumatore riesce a verificare la correttezza della proposta commerciale. Di fatto, spesso molte delle proposte fatte non mostrano mai i costi reali che compaiono successivamente sulle bollette.

Altra cosa importante è quella di prestare molta attenzione al codice alfanumerico sulle bollette. Dovrebbe essere sempre lo stesso: per l’energia elettrica si chiama POD, mentre per il gas PDR. Lo scopo è quello di proteggere l’utenza del cliente, e nel caso in cui l’operatore che ci chiama ci chiede uno di questi due codici è bene diffidare. Questo perché dovrebbe già esserne a conoscenza.

Ultimo passo da seguire è quello di evitare frasi semplici e monosillabi. Il consumatore se contattato da un operatore non deve mai rispondere con “sì“, “no”, “confermo” e “certo”. Per truffare le persone c’è bisogno anche di queste strategie, al fine di strappare sottoscrizioni ad offerte senza che la vittima se ne accorga.