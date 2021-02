Nei giorni scorsi, Doogee ha presentato il nuovo S88 Plus. Il device rappresenta l’evoluzione diretta di Doogee S88 Pro lanciato lo scorso anno. Nonostante l’hardware migliorato sotto tutti i punti di vista, un elemento chiave resta invariato.

Il nuovo Doogee S88 Plus è uno smartphone rugged, un device pensato per resistere ad ogni tipo di maltrattamento. Grazie alla resistente scocca e alle soluzioni pensate appositamente per renderlo indistruttibile, le cadute non rappresentano un problema di cui preoccuparsi. Inoltre, è garantita la resistenza ad ogni condizione climatica, dall’acqua alla polvere passando per sabbia e neve.

Il produttore ha lavorato anche per rendere il device estremamente versatile. Il display da 6.3 pollici con risoluzione FullHD+ può contare sulla protezione del Gorilla Glass. Il processore è il MediaTek Helio P70 in grado di affrontare ogni compito senza esitazioni.

Doogee S88 Plus è uno smartphone rugged senza compromessi

Il sistema, inoltre, può contare su 8GB di memoria RAM e 128GB di storage interno. Non manca il comparto fotografico composto da tre ottiche di cui la principale è una Samsung da 48 megapixel. È presente un sensore per le impronte digitali posto sulla cornice laterale e l’NFC.

La batteria è gigantesca grazie ai 10000mAh e al supporto alla ricarica rapida. Doogee S88 Plus può anche fungere da powerbank, permettendo la ricarica di altri device e può essere caricato in modalità wireless.

Il sistema operativo è basato su Android 10 con alcune funzioni personalizzate dal produttore. Doogee S88 Plus è acquistabile direttamente dal sito dell’azienda al prezzo di 264 euro in tre colorazioni: nero, arancione e verde.