In queste ore Xiaomi ha confermato che nei prossimi mesi arriverà un nuovo device appartenente alla famiglia Mi MIX. Come sempre per questi smartphone, il produttore introdurrà alcune feature uniche e molto interessanti.

Il nuovo Mi MIX 4, infatti, potrebbe sfruttare una tecnologia molto importante. Si tratta della fotocamera frontale integrata sotto il display. Questa soluzione è stata immaginata dalla stessa Xiaomi per il concept phone Quad Curved Waterfall.

Come si può vedere dai render mostrati da Xiaomi e riportati in apertura di articolo, questo dispositivo non presenta alcun notch. Considerando il display curvo su tutti i lati, l’unica soluzione per sfruttare la fotocamera frontale è che questa sia nascosta sotto il display.

Ovviamente, sviluppare la tecnologia Under-Display Camera (UDC) è molto complesso. Ne è una dimostrazione ZTE che ha dovuto lavorare anni per mettere a punto Axon 20 5G prima di poterlo commercializzare. Xiaomi certamente ci sta lavorando e la feature sarà poi integrata su tutti i nuovi device top di gamma.

Xiaomi Mi MIX 4 sarà caratterizzato dall’uso della tecnologia UDC

Nonostante le difficoltà di sviluppo, il risultato finale è certamente interessante. L’utilizzo della tecnologia UDC permette di ottenere un design full screen senza l’interruzione da parte di un notch. Inoltre, se Xiaomi dovesse riprendere anche le linee mostrate con il concept phone Quad Curved Waterfall, il risultato sarebbe ancora più incredibile.

I rumor trapelati non indicano con precisione il periodo di lancio. La stessa azienda ha confermato soltanto che il Mi MIX 4 sarà presentato durante il 2021. Al momento Xiaomi non ha rilasciato alcun dettaglio in merito, ma considerando gli ultimi sviluppi, non manca molto all’arrivo di nuove indiscrezioni.