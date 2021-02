Google Chrome è un browser che ha alle spalle una certa anzianità nonostante la sua impronta marcatamente moderna conferita da un team di sviluppatori di nuova generazione. Questa sua naturale propensione agli aggiornamenti vale un notevole dispendio di memoria che molti utenti sono soliti gestire con l’uso di alcune estensioni inserite a catalogo nell’apposito store.

Tra le estensioni Google Chrome che milioni di utenti hanno scelto si annovera una componente dannosa che deve essere prontamente rimossa per evitare che qualcuno si insinui nei nostri dati personali. Serve per limitare la quantità di risorse spese dal web surfer. I più navigati del web avranno capito ma vediamo di approfondire meglio la questione.

La conosciuta estensione del browser Google Chrome che ti mette a rischio deve essere cancellata subito

Serve un intervento repentino e mirato per arginare la nuova minaccia che arriva niente che meno da The Greater Suspender. Questa soluzione si è resa nel tempo efficace per mettere in standby le schede del browser non utilizzate. Fa scalpore il fatto che gli esperti di 9to5 Google abbiano riportato come la versione 7.8 possa contenere un exploit notevole che se eseguito porta a diversi problemi di sicurezza per l’utente.

Mentre browser come Microsoft Edge hanno adottato soluzioni proprietarie del calibro di Sleeping Tabs gli sviluppatori di Mountain View non si sono adeguati lasciando una potenziale porta aperta per le aggressioni informatiche semplificate da una falla sulla quale si è intervenuti con la rimozione lato server del 5 Febbraio scorso.

Gli utenti con in uso la predetta estensione sono invitati alla rimozione immediata mentre è in atto la procedura di aggiornamento Google Chrome necessaria per arginare un altro insidioso problema alla security di cui si è esaustivamente parlato a questo indirizzo.