Vista e considerata la nuova minaccia scoperta per Google Chrome conviene immediatamente aggiornare il browser alla nuova versione. Il team di sviluppo si è prodigato ad avvertire gli utenti di una falla pericolosa che è stata prontamente corretta dallo sviluppatore di Mountain View con il rilascio dell’apposito fix sopraggiunto con l’aggiornamento 88.0.4324.150: Scopriamo insieme che cosa è successo.

Google Chrome 88: serve questa patch per correggere il famigerato bug di sicurezza

Una vulnerabilità importante è stata rinvenuta per mano del ricercatore Matias Buelens reduce dall’aver verificato una defiance che poteva costare caro a tutti gli utenti. I termini dell’avviso diffuso dalla casa madre non lasciano spazio ad alcuna personale interpretazione dei fatti:

«Aggiornate subito Google Chrome»

Nonostante manchi dettagli salienti sulla natura del problema Google Chrome sappiamo che si tratta di una mancanza che gli hacker possono sfruttare per prendere il controllo dei device degli utenti. A partire dal 4 Febbraio 2021 è possibile scaricare ed installare la nuova versione del browser per sistemi Windows, Mac e Linux identificata con il codice precedentemente indicato sopra. Potrebbe darsi che il sistema si sia aggiornato in background ma meglio provvedere ad un controllo manuale della versione in uso.

Per controllare la versione Google Chrome è necessario cliccare i tre puntini verticali posti in alto a destra della finestra del browser. Da qui occorre poi selezionare Guida e quindi Informazioni su Google Chrome, dove troveremo il numero progressivo. In caso di versione antecedente possiamo aggiornare effettuando il download del pacchetto consigliato.

La falla colpisce il motore di rendering Javascript V8, che si occupa della lettura degli elementi dinamici delle pagine web. Uno script che se eseguito da mani sbagliate può ritorcersi contro la nostra sicurezza dando vita ad una serie di catastrofici eventi di sicurezza. Aggiornate Chrome adesso, prima che sia troppo tardi.