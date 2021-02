In occasione del San Valentino, anche Euronics ha deciso di proporre una propria campagna promozionale interamente dedicata alla ricorrenza, rilanciando difatti la sfida alle rivali del settore, con prezzi sempre più bassi ed interessanti, anche se purtroppo limitati.

Avete capito bene, il volantino che andremo a raccontarvi nel nostro articolo non sarà accessibile ovunque in Italia, ma solamente nei negozi di proprietà del socio Euronics Nova, nemmeno sul sito ufficiale dell’azienda. Al superamento dei 199 euro di spesa, ad ogni modo, sarà possibile richiedere il Tasso Zero, in modo da rateizzare il pagamento addebitando il tutto direttamente sul conto corrente bancario.

Se volete avere i codici sconto Amazon gratis, dovete iscrivervi subito al nostro canale Telegram ufficiale.

Euronics: quali sono le offerte più interessanti

Le offerte più interessanti del volantino Euronics passano per lo Xiaomi Mi 10T, uno smartphone lanciato verso la seconda metà del 2020, e caratterizzato da un ottimo rapporto qualità/prezzo, poiché in grado di garantire buone prestazioni, senza richiedere un esborso particolarmente elevato. La cifra da versare nel periodo attuale corrisponde esattamente a 429 euro, per quanto riguarda la versione no brand.

Coloro che invece vorranno risparmiare ancora di più, potranno affidarsi a soluzioni più economiche, come Huawei P Smart, Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Huawei P40 Lite E, Samsung Galaxy A51, Xiaomi Mi 10T Lite o anche Oppo Reno 4Z.

Se volete visionare da vicino ogni singola offerta racchiusa nella campagna promozionale pensata da Euronics, potete aprire le pagine che abbiamo inserito direttamente nell’articolo, cliccandole per l’alta definizione (ricordando le limitazioni).