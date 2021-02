Trony ripercorre le esigenze e le richieste dei tantissimi consumatori italiani pronti all’acquisto della tecnologia, proponendo in cambio una soluzione con la quale è facile confrontarsi, e sopratutto con la quale è possibile risparmiare davvero moltissimo.

Dopo una lunga attesa, arriva finalmente un volantino, intitolato Sconto IVA, che prevede la possibilità di godere degli stessi identici sconti su tutto il territorio nazionale. L’interessato sarà solamente costretto a recarsi fisicamente in negozio per completare la compravendita, ma lo potrà fare dovunque vorrà, senza limitazioni se non temporali (la scadenza è fissata al 28 febbraio 2021).

Trony: il volantino con lo Sconto IVA

Il meccanismo che regola il volantino Trony intitolato Sconto IVA, lo abbiamo già visto ed apprezzato ampiamente in passato, passa tutto attraverso la riduzione fissa prestabilita su ogni acquisto effettuato, indipendentemente dalla merce che si sceglierà o dalla cifra finale del prodotto stesso.

Lo sconto che verrà applicato, è importante ricordarlo, non corrisponderà al 22% (ovvero al valore dell’IVA), ma sarà precisamente del 18,03%. La motivazione non cambia rispetto al passato, l’imposta non viene applicata al valore che noi vediamo sul cartellino, in quanto questi è composto da listino + IVA applicata sul listino; di conseguenza se venisse applicato il 22% alla cifra attuale, andremmo a pagare un prezzo inferiore al listino, il conteggio corretto consiste proprio nel 18,03% in meno.

Per maggiori informazioni in merito al volantino trony attualmente disponibile pressoché ovunque in Italia, dovete aprire le pagine che abbiamo riportato nell’articolo.