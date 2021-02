I prodotti migliori sono in vendita a prezzi decisamente più bassi del normale, questa è in sintesi la nuova campagna promozionale di Bennet, con la quale l’azienda cerca di convincere i tantissimi utenti ad acquistare la tecnologia generale, o ancora meglio gli smartphone di ultima generazione.

Il volantino nasce per essere disponibile solo ed esclusivamente in negozio, ciò sta a significare che non sarà possibile, almeno agli stessi prezzi, completare gli ordini online sul sito ufficiale. Coloro che non vorranno pagare tutto subito, potranno ad ogni modo approfittare della rateizzazione senza interessi, in modo da non doversi preoccupare di nulla, poichè i pagamenti verranno scalati automaticamente dal conto corrente bancario.

Bennet: quanti sconti e che sorprese

Il prodotto maggiormente interessante dell’intero volantino Bennet, è sicuramente l’Apple iPhone 11, uno smartphone che da sempre viene considerato top di gamma assoluto, oggi proposto ad un prezzo ridotto rispetto al listino, come conseguenza del lancio sul mercato della nuova generazione. La versione disponibile prevede 64GB di memoria integrata, ed ha un costo effettivo di “soli” 649 euro.

Il rivale con sistema operativo Android, invece, appartiene alla fascia bassa del mercato, infatti parliamo di un Samung Galaxy A21s, proposto a 149 euro, e dotato di prestazioni decisamente inferiori rispetto al suddetto.

Questo è in sintesi ciò che vi aspetta da Bennet, anche se si potranno trovare sconti applicati su elettrodomestici, televisori o tablet, tutti però con disponibilità limitate, poiché il quantitativo di scorte sarà estremamente ridotto.