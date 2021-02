Se sei una persona che viaggia molto per lavoro e quindi fa affidamento sui tuoi dati mobili per accedere a Internet, questo suggerimento per Android è molto utile per te.

La modalità Lite su Google Chrome

Google Chrome ha una “Modalità Lite” incorporata che consuma il 60% di dati in meno fornendo allo stesso tempo una velocità Internet altrettanto veloce. Gli stessi sviluppatori di Chrome sostengono la “modalità Lite” per i propri utenti.

Per abilitare la “Modalità Lite” su Google Chrome, ecco cosa devi fare.

Apri Google Chrome e fai clic sui tre punti in alto

Vai nelle impostazioni

Qui troverai facilmente la “Modalità Lite”

Abilitalo e sei a posto. Ora puoi risparmiare un sacco di dati mobili ogni volta che sei in movimento.

Altro trucco, specialmente per gli utenti di WhatsApp. Da quando il formato delle “Storie” è diventato popolare, ogni piattaforma di social media, compreso WhatsApp, l’ha gentilmente adottato. Spesso, quando vogliamo vedere un lungo stato WhatsApp dei nostri amici, dobbiamo tenere lo schermo tenuto con le dita, in modo da evitare che le storie scompaiano.

Tuttavia, se vuoi leggere o guardare storie senza tenere premuto lo schermo, ecco una soluzione.

Apri lo stato di WhatsApp che desideri guardare

Mentre lo stato viene riprodotto, usa tre dita per fare clic sullo schermo

In questo modo lo stato che stai guardando si fermerà e potrai leggere la storia al tuo ritmo.

Quindi, questi erano alcuni suggerimenti e trucchi per Android che puoi utilizzare nel 2021. Una volta che inizi a esplorare, scoprirai che Android è un sistema operativo con migliaia di funzionalità nascoste. La maggior parte di loro potrebbe non valere affatto il tuo tempo, ma a volte potresti semplicemente trovare l’oro.