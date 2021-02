Utilizzare lo smartphone quando si è ubriachi o peggio non è mai la scelta giusta e spesso può portarvi a finire in situazioni spiacevoli. Mandare un messaggio all’ex o al proprio titolare dopo aver bevuto ad esempio. Quando poi la mattina dopo ci si sveglia la probabilità di aver voglia di sparire nel nulla è molto alta. Oggi però, forse, si è trovata una soluzione che non implichi abbandonare il propri smartphone.

Una società cinese infatti ha brevettato una particolare modalità proprio per evitare di trovarsi in questo genere di situazioni. Quella già ribattezza “modalità ubriaco” potrebbe essere la soluzione per evitare tantissime brutte figure. La modalità ubriaco infatti permette di bloccare l’accesso a determinate applicazioni sullo smartphone nel caso in cui alzasse il gomito.

Smartphone: come funziona la modalità ubriaco

Una ottima soluzione per avare a disposizione le funzionalità più importanti dello smartphone ma al contempo impedire incidenti spiacevoli. Ovviamente però la modalità non può attivarsi da sola; starà a noi attivare la “modalità ubriaco” prima di un bell’aperitivo con gli amici e soprattuto decidere quali applicazioni bloccare. Il funzionamento della modalità è piuttosto semplice.

Una volta attivata su uno smartphone la nuova feature impedirà l’utilizzo di determinate applicazioni finche non si superi test. Per quanto, ad un primo sguardo, possa sembrare un’opzione buffa quella del test potrebbe invece risultare una soluzione brillante. Come detto al momento si tratta solo di un brevetto depositato in Cina questo però non esclude la possibilità di vederlo quanto prima su uno smartphone. Non ci resta che sperare che qualcuno decida di sviluppare questo nuovo brevetto.