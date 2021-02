App rischiose: non scaricate queste applicazioni, possono danneggiarvi gravemente

È giunto il momento di dare un’occhiata al desktop del vostro smartphone. Aprite la schermata e fate ben attenzione alle applicazioni che da tempo si insediano nel dispositivo. Molte di queste possono rivelarsi app rischiose in grado di intaccare il sistema tramite malware e virus. Qui di seguito vi abbiamo elencato le peggiori in circolo: prestate attenzione!

App rischiose: quali eliminare subito dallo smartphone?

Raceinspace Astronaut

Cooking

Letmego

Biscuitent

Aquawar

Dressup

Translator

Travel Map

Withu Translate

24h Translate

Stickman Runner Parkour

Best Translate Tool

Littlefarm

Bestcalculate Multifunction

Folding Blocks Origami Mandala

Goldencat Hillracing

Hexadom

Ichinyan Fashion

Major Cookingstar

Major Zombie

Fastdownloader

Carstiny

Stickman Warrior

Biscuit

Splashio

Translate

Tra le altre app rischiose scoviamo anche:

Unblock Car Puzzle

Delicious Recipes

Multi Translate Threeinone

Pro Translator

Snap Translate

Smart Language Translate

Best Translate

Jewel Block Puzzle2019

Magic Cuble Blast Puzzle

Imgdownloader

Instant Translate

Besttranslate

Breaktower

Spaceship

Michimocho Video Downloader

Fortuneteller Tarotreading Horo

Titan Block Flip

Mcmc Ebook Reader

Swift Jungle Translate

Happycooking

Mcmccalculator Free

Tapsmore Challenge

Yummily Healthy Recipes

Hexamaster

Twmedia Downloader

Burningman

Amazingkitchen

Wego Translate

Arplanner Sketchplan

Arsketch Quickplan

Livetranslate

Calculatepro

Smart Tools Pro

Titanyan Igsaver

Digiv Weather Radar

Se tra queste doveste riscontrate un’app già scaricata da voi, non disperate. A tutto c’è rimedio: basta seguire questi passaggi. È fondamentale innanzitutto disinstallare le app rischiose dallo smartphone, successivamente non vi è molto da aggiungere. L’unico trucco che possiamo svelarvi consiste nell’installazione di una soluzione di sicurezza in modo tale da prevenire future infezioni. Infine aggiorniamo il sistema operativo. Tornate a trovarci per le novità!