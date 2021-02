Bennet prosegue con il volantino che da inizio Febbraio sta convincendo tantissimi utenti all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, rilanciando le offerte a prezzi mai visti prima, con applicazioni su alcuni modelli dal forte interesse commerciale generale.

Tutti coloro che vorranno accedere alle suddette promozioni, devono comunque sapere che gli acquisti non possono essere completati online sul sito ufficiale, ma sarà strettamente necessario recarsi fisicamente in negozio per raggiungere il prodotto desiderato. E’ previsto, inoltre, un comodo Tasso Zero, in modo da optare per una rateizzazione senza interessi ed il pagamento automatico tramite il conto corrente bancario.

Bennet: le offerte sono imprendibili

Le offerte del volantino Bennet spaziano sull’intero catalogo di prezzi, partendo dalla fascia alta dell’Apple iPhone 11, uno smartphone che rientra perfettamente nelle grazie dei consumatori che vogliono accedere all’ecosistema dell’azienda di Cupertino, senza essere costretti a spendere cifre troppo elevate. L’acquisto della versione da 64GB di memoria interna, richiede un esborso di 649 euro.

Avvicinandosi invece al sistema operativo Android ci scontriamo con un modello decisamente più economico ed alla portata di tutti, quale è il Samsung Galaxy A21s, in vendita a 149 euro.

Naturalmente quanto scritto rappresenta un piccolo assaggio di ciò che vi aspetta direttamente da Bennet, sono anche disponibili tablet a 199 euro o televisori di ultima generazione. Ricordatevi, ad ogni modo, che le scorte sono strettamente limitate, di conseguenza potrebbero terminare prima del previsto o della scadenza della campagna.