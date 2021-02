Unieuro straccia le offerte proposte da MediaWorld con una campagna promozionale, intitolata Lovely Days, assolutamente interessante e ricca di occasioni da non farsi mancare, tra cui appunto la possibilità di ricevere un buono sconto completamente gratis.

Gli utenti che sceglieranno di acquistare, sia nei punti vendita che direttamente online sul sito ufficiale, avranno la possibilità di ricevere un buono del valore di 20 euro, ogni 100 euro di spesa effettivi. Questi sarà cumulabile, ciò sta a significare che se verranno spesi 500 euro, si riceverà un coupon da 100 euro; è importante sottolineare, tuttavia, che non sarà utilizzabile nello stesso istante di erogazione, ma sarà necessario attendere un secondo momento, postumo all’acquisto in sé.

Nell’eventualità in cui si decidesse di completare la compravendita sul sito, la spedizione presso il domicilio è totalmente gratuita, per ogni ordine del valore superiore ai 49 euro, indipendentemente dalla categoria merceologica della merce coinvolta.

Unieuro: quali sono i migliori prezzi in circolazione

I migliori prezzi raccolti direttamente nel volantino Unieuro cercano di accontentare tutti gli utenti, per questo motivo è possibile acquistare il più recente Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, pagandolo 1329 euro, come anche dedicarsi a prodotti decisamente più economici.

I modelli da non mancare assolutamente rientrano sicuramente tra Xiaomi Redmi Note 9 Pro, in vendita a 239 euro, Oppo Find X2 Neo, proposto al pubblico a 419 euro, per finire anche con un incredibile Xiaomi Mi 10T Lite, commercializzato ad un prezzo che non va oltre i 299 euro.

