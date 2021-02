OnePlus aveva già dichiarato di avere intenzione di apportare delle migliorie non indifferenti al comparto fotografico dei suoi prossimi dispositivi e sembra che il primo smartphone a sfoggiare la nuova qualità potrebbe essere proprio il tanto atteso OnePlus 9 Pro. Il prototipo dello smartphone è infatti apparso in alcune immagini che svelano la collaborazione con l’azienda svedese Hasselblad.

OnePlus 9 Pro avrà display curvo e fotocamere fornite da Hasselblad!

Il comparto fotografico del nuovo OnePlus 9 Pro potrebbe permettere all’azienda di competere senza alcun problema con le principali aziende rivali. Dalle immagini raffiguranti il prototipo del dispositivo è possibile come il nome dell’azienda Hasselblad appaia accanto ai sensori che vanno a costituire il comparto fotografico del dispositivo, lasciando intuire così una possibile collaborazione tra l’azienda e, appunto, OnePlus.

Lo smartphone, come già detto, è apparso in alcune foto che attirano l’attenzione soprattutto per il comparto fotografico, il quale appare formato da due sensori più grandi disposti verticalmente; accompagnati da due sensori leggermente più piccoli disposti orizzontalmente, il tutto inserito all’interno di un modulo dalla forma rettangolare che va a occupare la parte posteriore dello smartphone.

OnePlus 9 Pro si mostra poi dotato di un display con bordi curvi da 6,78 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate a 120 Hz. Al suo interno, invece, potrebbe trovare posto il processore Snapdragon 888 di casa Qualcomm; e una batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 65W.

Le specifiche tecniche dello smartphone così come la presunta collaborazione tra OnePlus e Hasselblad non sono state ancora confermate ufficialmente dall’azienda. Al momento le informazioni note poggiano esclusivamente su indiscrezioni che potrebbero non rispecchiare la realtà: soltanto il lancio del dispositivo permetterà di conoscere i dettagli effettivi.