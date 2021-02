A lungo andare la batteria del nostro smartphone Android potrebbe iniziare a fare i capricci. I supporti agli ioni di litio hanno strutturalmente una durata limitata nel tempo dipendentemente dal numero di cicli carica/scarica e dalle modalità di utilizzo.

Se chiudere applicazioni in background ed usare la ricarica rapida non funziona il problema dell’autonomia potrebbe risiedere altrove. Con ogni probabilità sei affetto da un bug che si può risolvere soltanto attuando la cosiddetta procedura di calibrazione batteria che si risolve in pochi e semplici passi. Ecco quali sono.

Calibrazione batteria Android: ecco la magica procedura che ripristina l’autonomia

La carica residua ci ossessiona al punto che valori al di sotto del 50% ci portano in prossimità del caricabatteria. Ma può succedere che la visualizzazione del 100% di carica sia falsata da un errore Android dovuto all’errata lettura dei valori di carica residua. In questo caso bastano poche decine di minuti per ritrovarsi con il telefono scarico. Per risolvere l’inconveniente basta:

utilizzare lo smartphone Android fino a portare la batteria a completo esaurimento (il telefono non deve riuscire a completare il boot)

inseriamo il caricabatterie

lasciamo il telefono in carica fino al 100% con caricabatteria connesso

continuiamo a caricare aspettando ulteriori 2-3 ore dopo la ricarica completa

trascorso questo tempo stacchiamo il cavetto per 10-15 minuti lasciando spento il dispositivo

adesso ricolleghiamo il cavo (smartphone ancora spento) per ulteriori 10-15 minuti

con ancora il telefono in carica accendiamolo fino a completare l’accesso al sistema

adesso stacchiamo il caricabatterie

Fatto questo tutto dovrebbe tornare al proprio posto fin da subito. La procedura necessita di essere ripetuta ad intervalli mensili o trimestrali a seconda lo stato di utilizzo del telefono. In caso di mancato risultato occorre necessariamente sostituire la batteria Android affidandosi alle proprie capacità o ad un centro assistenza autorizzato e qualificato alla riparazione.