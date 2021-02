Paway è l’ultima app per animali domestici che aiuta i proprietari a trovare i migliori percorsi adatti ai cani, ricevere avvisi in tempo reale per la loro sicurezza e rimanere in contatto con gli altri cuccioli della comunità locale. Non a caso, l’app viene anche definita come il Waze per i cani, ed è un ottimo strumento gratuito che tutti i proprietari di cani dovrebbero avere sullo smartphone.

Come funziona Paway?

Anche il tuo cane ha bisogno di un suo profilo personalizzato, proprio come faresti tu iscrivendoti ad un qualsiasi Social. Hai bisogno, tuttavia, di specificare il carattere del tuo amico a quattro zampe: è socievole? timido? aggressivo? Puoi classificarlo scegliendo un colore come:

Rosso (“Ho bisogno di spazio”);

Arancione (“Mi piacciono le persone, ma non i cani”);

Giallo (“Dammi un po’ di spazio, sono nervoso/ansioso”);

Verde (“Mi piace incontrare nuovi amici!”);

Blu – Cane di servizio (“Sto lavorando”)

Ciò consentirà ad altri proprietari di sapere se avvicinarsi al tuo cane o mantenere le distanze. Inoltre, puoi aggiungere delle note riguardo particolari informazioni rilasciate dal veterinario e l’indirizzo di casa in caso di emergenza.

Sulla base di queste informazioni, puoi trovare alcuni amichetti per il tuo cucciolo, trovare i percorsi migliori e anche tenerne traccia grazie all’aiuto di altri utenti. È davvero come Waze, ma per i cani!

Paway è un’app creata da dog walker professionisti per tutti gli amanti dei cani. Con l’uso di dati di crowdsourcing, l’app fornisce agli utenti informazioni della regione locale. Che si tratti di trovare cani smarriti, trovare i percorsi migliori nella tua zona, cercare altri cani intorno a te, questa app è la soluzione giusta. Puoi scaricare Paway qui.