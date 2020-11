Per tutti gli amanti degli animali la Regione Lombardia ha messo a disposizione, grazie all’operato di Lombardia Informatica, l’App Zampa a Zampa, che permette di consultare direttamente dal proprio smartphone le informazioni messe a disposizione dall’Anagrafe Animali d’Affezione lombarda, permettendo di trovare, in modo semplice e immediato, tutti gli animali domestici adottabili gratuitamente sul territorio lombardo.

Come funziona

Con l’app puoi cercare sul territorio lombardo i cani e i gatti adottabili gratuitamente, cercare il tuo animale tra i cani e gatti smarriti e accalappiati, consultare l’elenco di tutte le strutture di ricovero degli animali e dei veterinari accreditati all’Anagrafe Animale d’Affezione e visualizzare la loro posizione su mappa.

Il servizio di Zampa a Zampa permette anche di effettuare, in caso di smarrimento, la ricerca tra tutti i cani e i gatti smarriti e accalappiati presenti nelle strutture di ricovero. Direttamente dall’app è possibile infine consultare l’elenco di tutte le strutture di ricovero degli animali d’affezione (canili sanitari e canili rifugio) e visualizzare la loro posizione sulla mappa.

Le informazioni acquisibili attraverso il Servizio sono quelle messe a disposizione direttamente dall’Anagrafe Animali d’Affezione lombarda.

Le ricerche, e con esse le informazioni tramite le stesse acquisibili, possono essere filtrate attraverso l’impiego di diversi parametri (a titolo esemplificativo, razza, taglia, sesso, e/o età dell’animale, tatuaggio o numero di microchip, provincia di ricerca, tipologia della struttura) specifici in ragione della particolare funzionalità scelta. L’App presenta infine una sezione dedicata ai dubbi e alle curiosità.

L’App Zampa a Zampa, è disponibile su App Store per dispositivi ios dalla versione 8 in poi e Google Play, per dispositivi android dalla versione 4.4 in poi. L’accesso al Servizio è subordinato all’installazione del relativo software, che viene concesso in uso a titolo completamente gratuito.