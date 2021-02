Come ogni mese, anche durante febbraio 2021 e, più precisamente, nel corso di questa settimana, la piattaforma di contenuti in streaming Netflix eliminerà dal proprio catalogo alcuni contenuti.

Ma come sempre, per alcuni contenuti che se ne vanno, il colosso ne ha dei nuovi da proporre, come quelli in arrivo a febbraio 2021. Scopriamo ora quelli che verranno eliminati entro domenica 7 febbraio.

Netflix: i contenuti eliminati durante questa settimana

Oggi, venerdì 5 febbraio 2021 sarà l’ultimo giorno per guardare il film Bianca come il latte, rossa come il sangue. Il film racconta l’incontro di un adolescente insoddisfatto e privo di interesse per lo studio, spinto a vedere la vita sotto una nuova luce da una ragazza gravemente malata. Sicuramente un film drammatico ma allo stesso tempo romantico. Domani, sabato 6 febbraio 2021 sarà invece l’ultimo giorno per poter guardare il film Pirati! Briganti da strapazzo.

Quest’ultimo racconta la storia di un capo dei pirati, egoista, che fa di tutto per vincere il premio di Pirata dell’anno. Per riuscirci però dovrà battere tutti i suoi rivali, tra l’altro molto temuti. Possiamo affermare che due risate non mancheranno. Infine, domenica sarà l’ultimo giorno per Fast & Furious 5 e Fast & Furious 6.

Il primo racconta di Brian e Mia che fanno evadere Dom dalla prigione e scappano in Brasile per formare una squadra di auto da corsa ed affrontare un narcotrafficante che vuole ucciderli a tutti i costi. Il secondo narra di Dominic Toretto ed i suoi che fanno nuovamente ricordo ad incredibili capacità di guida per un grosso colpo a tutta birra per le strade europee. Insieme a questi due ultimi film della saga, sarà l’ultimo giorno per vedere anche tutti gli altri. Bé, se volete fare una maratona, sappiate che è arrivato il momento di iniziare!.