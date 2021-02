Euronics non si ferma più, anche oggi in alcuni dei propri punti vendita l’azienda ha deciso di attivare una campagna promozionale senza precedenti, la perfetta occasione per riuscire ad acquistare ottimi prodotti, spendendo cifre relativamente ridotte.

Il volantino, come avete potuto intendere dalle parole precedenti, risulta essere disponibile solamente in determinati punti vendita in Italia, in particolare per approfittare degli stessi identici prezzi sarà necessario recarsi personalmente presso i negozi di proprietà del socio Euronics Nova, entro il 17 febbraio 2021.

Coloro che ne avranno l’opportunità, e spenderanno più di 299 euro, potranno anche richiedere il finanziamento senza interessi, o meglio definito Tasso Zero, con pagamento in 20 rate tramite il conto corrente bancario.

Euronics: ecco i nuovi sconti

L’analisi delle 25 pagine di sconti attivate da Euronics, parte sicuramente dal mondo degli smartphone, qui gli utenti possono decidere di acquistare i nuovi prodotti Samsung Galaxy S21 ed alcuni modelli di casa Apple, ma riusciranno a risparmiare maggiormente nel momento in cui si “fionderanno” sulla fascia media del mercato.

I dispositivi in promozione rientrano tra Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Xiaomi Redmi Note 9T, Oppo Reno 4Z, Oppo A15, Oppo A72, Vivo Y70, Vivo Y11s, Vivo X51, Xiaomi Redmi 9A, Samsung Galaxy A12, Galaxy A31, Galaxy Note 10 Lite, Galaxy A15 o Motorola E7 Plus.

Per conoscere da vicino i singoli prezzi che euronics ha deciso di attivare, abbiamo inserito direttamente nell’articolo le pagine del volantino, disponibili lo ricordiamo solo presso Euronics Nova.