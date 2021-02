Ultima possibilità da Esselunga per approfittare di uno sconto assolutamente pazzesco, il volantino è scaduto nel corso della giornata di ieri, ma come al solito si segnalano ancora disponibilità nei vari punti vendita, di conseguenza avete ancora l’occasione di approfittare della riduzione discussa.

Gli acquisti, come al solito, risultano essere effettuabili solamente in negozio, non pensate di completare l’ordine dal sito ufficiale, poiché non è possibile, almeno parlando della tecnologia generale. Il prodotto viene commercializzato con garanzia legale della durata di 24 mesi, e sopratutto ha scorte limitate, ciò sta a significare che, nonostante il nostro articolo, nel negozio vicino alla vostra abitazione potrebbero non essere più disponibili unità da acquistare.

Esselunga: su cosa si basa l’offerta

L’ottima offerta pensata da Esselunga affonda interamente le proprie radici nello Huawei Y6p, questi è un prodotto relativamente economico, con specifiche tecniche effettivamente in linea con la fascia di prezzi, ma con un handicap importante, non include i servizi Google. Come tutti i modelli del brand, infatti, l’intero sistema (che è comunque Android), si appoggerà sugli HMS, o meglio definiti Huawei Mobile Services.

Il suo prezzo è di 115 euro, è distribuito in versione sbrandizzata, e punta forte su due specifiche in particolare: una batteria da oltre 5000mAh, ed un display IPS LCD da 6.3 pollici di buonissima qualità generale.

Tutti i dettagli del volantino Esselunga sono disponibili direttamente nei punti vendita sparsi per il territorio.