Amazon Music Unlimited è un servizio di streaming musicale on-demand, direttamente collegato alla più piattaforme di spedizioni compravendita del mondo. Quello che non tutti sanno però, è che esistono differenze con Prime Music, che è invece una piattaforma diversa. Vediamo alcune differenze tra le più importanti piattaforme d’intrattenimento del momento.

Amazon Music Unlimited, Kindle Unlimited, Prime Video, Prime Student: ecco i dettagli

I costi per la piattaforma Amazon Music Unlimited sono i seguenti: 9,99€ al mese, ma i membri Prime possono pagare 99€ all’anno; piano famiglia per 14,99€ al mese. Si può avere un massimo di 6 membri e 6 profili. La riproduzione simultanea è consentita su un massimo di 6 dispositivi e mentre il piano individuale può trasmettere in streaming solo su un dispositivo alla volta. Esistono anche degli sconti studenti di cui parleremo a breve.

L’abbonamento Prime Video, invece, ha un costo di 3,99 euro al mese e di 36 euro l’anno. Con aggiunte mensili è possibile accedere a canali speciali.

Abbiamo poi Prime Student: questo abbonamento è in poche parole identico a quello di Amazon Prime, con gli stessi benefici ma alla metà del prezzo. Sono incluse anche una serie di offerte esclusive e un Prime Twitch per gli streamer.

Parliamo adesso di lettura. Kindle Unlimited è il servizio Amazon per la lettura illimitata. In poche parole, pagando 9,99 euro al mese, si ha accesso al catalogo Amazon di libri elettronici in maniera illimitata. Si tratta di oltre 20.000 titoli disponibili su qualsiasi dispositivo elettronico che sia Android o iOS.