TIM partecipa all’iniziativa dell’oramai famoso bonus internet. Anche i clienti dell’operatore italiano – sia i vecchi che i nuovi – potranno aderire alla promozione che garantisce uno sconto netto di 500 euro sul costo della Fibra ottica. Sempre incluso nell’agevolazione dei 500 euro, gli abbonati di TIM potranno anche ricevere un tablet.

TIM ed il bonus internet: la tariffa con 500 euro di sconto per i clienti

Le condizioni del bonus internet per i clienti di TIM sono speculari a quelle per i clienti di WindTre o di Vodafone. Gli abbonati del provider italiano riceveranno un voucher dal valore di 500 euro. Il bonus potrà essere ripartito in due parti: la prima tranche sarà utilizzata come riduzione netta sul prezzo della telefonia mobile, la seconda parte come sconto per la dotazione di un tablet.

L’agevolazione sarà offerta a tutti i clienti di TIM che presentano attestazione ISEE del 2020 con valore attestato sui 20.000 euro. I clienti potranno richiedere il bonus internet in uno degli store o anche attraverso le pagine del sito ufficiale.

Il costo della promozione di TIM per il bonus internet sarà di 19,90 euro. A questo prezzo, i clienti avranno soglie senza limiti per la navigazione internet con le velocità classiche della Fibra ottica. Nel prezzo mensile sono anche incluse le telefonate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili.

Vantaggio importante anche per i tablet. Gli utenti che optano per la tariffa di TIM potranno acquistare un Samsung Galaxy Tab S6 Lite WiFi al semplice prezzo di 29,90 euro. Con il bonus internet vi sarà infatti una riduzione di 300 euro sul listino.