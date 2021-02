Sembra che la homescreen di Android TV si stia preparando ad un’altra rivoluzione, ma questa volta sarà qualcosa che somiglierà di più a Google TV. Andiamo a scoprire nel dettaglio quali sono tutti i cambiamenti.

Android TV: ecco in cosa somiglia a Google TV

Nella prima scheda, ossia la Home , vengono mostrati tutti i suggerimenti personalizzati per l’utente. Questa è molto simile a quando mette a disposizione già ora Android TV “classica”, con una riga per ognuna delle app principali che sono installate sul dispositivo.

, vengono mostrati tutti i suggerimenti personalizzati per l’utente. Questa è molto simile a quando mette a disposizione già ora Android TV “classica”, con una riga per ognuna delle app principali che sono installate sul dispositivo. Poi abbiamo la novità principale che è la scheda “ Discover “, la quale ricorda molto la scheda “Per te” su Chromecast. La suddetta riesce a raccogliere i suggerimenti di film, serie TV, video e altre tipologie di contenuti direttamente da Google , utilizzando fattori come la cronologia di visualizzazioni dell’utente e ricerche in base ai trend presenti in tutto il globo. Tuttavia, manca la funzionalità principale di Google TV, ossia la “watchlist” universale.

“, la quale ricorda molto la scheda “Per te” su Chromecast. La suddetta riesce a raccogliere i suggerimenti di film, serie TV, video e altre tipologie di contenuti direttamente da , utilizzando fattori come la cronologia di visualizzazioni dell’utente e ricerche in base ai trend presenti in tutto il globo. Tuttavia, manca la funzionalità principale di Google TV, ossia la “watchlist” universale. Infine, abbiamo la scheda App, la quale, è facile capire, che è un normale elenco di tutte le app installate sul dispositivo, completata con rimandi al Play Store.

Per concludere, Google ha detto che il nuovo launcher andrà in distribuzione inizialmente ad un numero limitato di mercato, e purtroppo tra questi non c’è il nostro. Attulamente, l’elenco completo è USA, Australia, Canada, Germania e Francia. Mentre, per quanto riguarda gli altri Paesi, bisognerà aspettare un altro po’. Inoltre, non ci sono informazioni sicure sui tempi. Google aveva già annunciato che alcune funzioni del nuovo sistema operativo sarebbero state rese disponibili anche in Android TV, e sembra che tutto ciò stia diventando realtà.