Sicuramente noi tutti conosciamo Google Maps, la nota app di casa Google che da ormai oltre un decennio aiuta tutti coloro che necessitano di spostamenti costanti, a orientarsi e a superare le piccole odissee legate alla guida.

Il software di Google è da sempre dunque, uno dei più apprezzati, esso offre numerose funzioni tra cui una su tutte ha conquistato gli utenti in tutto il mondo, stiamo parlando ovviamente di Street View, la piattaforma integrata in Maps che permette di visualizzare a schermo delle immagini nitide del posto che stiamo cercando, in modo da orientarci con fine precisione.

A quanto pare proprio Street View, seppur in modo alquanto diretto, è la protagonista del nuovo aggiornamento, vediamo un po’ di cosa si tratta.

Split Screen per orientarsi

A quanto pare Google ha deciso di effettuare un aggiornamento per migliorare l’orientamento nella propria app, infatti è in roll out uno split screen che abbina lo street view con la classica mappa in tempo reale, in modo tale da farci capire al meglio dove ci troviamo, un’idea effettivamente molto apprezzabile in quanto offre un riferimento decisamente più globale oltre che preciso, eccovi un esempio.

Come potete ben vedere, insieme all’immagine reale del luogo che cercate o in cui vi trovate, appare anche la posizione esatta sulle mappe, un ottimo stratagemma per orientarvi al meglio.

Secondo le indiscrezioni attualmente la funzionalità è in fase di test solo su dispositivi Android, inutile stare a sottolineare che essa sicuramente arriverà anche su iOS in un secondo momento.