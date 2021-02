Nell’ambito dell’iniziativa WinLunedì prevista dal programma di fidelizzazione WinDay, per la giornata di ieri, 1° Febbraio 2021, il brand unico WindTre propone uno sconto del 20% su abbigliamento, scarpe ed accessori con theGigastore.

Per aderire e partecipare, bisogna effettuare il download e l’installazione dell’app WindTre, eseguendo poi la successiva registrazione gratuita. Scopriamo insieme i premi di questa settimana.

WindTre: ecco i premi WinDay della settimana

WinDay continua per tutta la settimana ed in particolare, oggi 2 Febbraio 2021, si terrà il MUSIC QUIZ con cui si possono vincere fino a 3000 euro in ricariche o sconti in fattura, indovinando tutte le canzoni. L’iniziativa in questione è di recente stata prorogata fino al 30 Marzo 2021. Mercoledì 3 Febbraio 2021, sarà invece la volta del concorso a premi WinMercoledì, in modalità Instant Win, che per l’occasione metterà in palio 3 bici elettriche E-MTB B-Cross 29” Atala, del valore complessivo di 5.574,18 euro.

La giornata di Giovedì 4 Febbraio 2021 si avrà invece la possibilità di partecipare ai concorsi WinQuiz e Giga Quiz, disponibili all’interno dell’apposita sezione dedicata dell’app ufficiale WindTre nella fascia oraria compresa tra le 08:00 e le 23:59. WinQuiz, aperto a tutti i clienti iscritti a WinDay, sarà gratuito e consentirà di vincere fino a 3000 euro in ricariche o sconti in fattura, rispondendo correttamente a nove differenti quesiti a risposta multipla, entro un tempo limite di dieci secondi per interrogativo.

Venerdì 5 Febbraio 2021 sarà possibile usufruire degli sconti disponibili sul Crazy Store, l’e-commerce di WinDay comunque accessibile ogni giorno della settimana. I clienti avranno modo di acquistare diversi prodotti a prezzi scontati rispetto a quelli di listino, con spedizione gratuita inclusa. Infine, viene confermata ancora una volta l’iniziativa denominata “WinCinema in streaming a casa tua”, attraverso la quale, tra Venerdì 5 e Domenica 7 Febbraio 2021, i clienti WINDTRE iscritti a WinDay potranno vedere un film gratuito in streaming, selezionabile da una selezione di film a noleggio disponibili su CHILI.