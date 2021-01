Anche ieri, lunedì 25 Gennaio 2021, l’ultimo del mese, WindTre offre ai suoi clienti iscritti al programma WinDay un ebook gratuito tramite l’iniziativa settimanale WinLunedì.

Vi ricordo che tutti i clienti dell’operatore arancione iscritti al programma di fidelizzazione WinDay, ricevono un premio al giorno. Scopriamo insieme quelli previsti per la settimana in corso.

WindTre: ecco tutti i premi della settimana WinDay

Ieri, il regalo di WinDay è un ebook in omaggio sul sito La Feltrinelli a scelta tra tre classici della letteratura. L’ebook scelto potrà essere scaricato solo dal sito ufficiale di Feltrinelli e sarà disponibile su tutti gli eReader, oppure da smartphone e dispositivi mobili o anche tramite computer. Per scaricare l’ebook, il cliente dovrà recarsi nella pagina dedicata e inserire il codice ricevuto da WindTre per scaricare uno dei tre libri, entro il 7 Febbraio 2021.

Oggi, martedì 26 gennaio 2021 è il giorno del Music Quiz, divertitevi con il quiz musicale. Avete 20 secondi per indovinare la canzone. Provate a vincere ricariche telefoniche e sconti. Mercoledì 27 gennaio 2021 sarà il giorno del Win Mercoledì, potrete tentare la fortuna, partecipare al concorso e scoprire subito se avete vinto uno dei fantastici premi in palio ogni settimana.

Il giorno successivo è quello del Win Giovedì, in cui potrete divertirvi a rispondere ad un quiz di 9 domande, in palio sconti e ricariche telefoniche. In più, con Giga Quiz, attiva 100 GIGA FAST a 0.99 euro e provate a vincere fino a 1000 GIGA per 6 giorni. Il weekend è all’insegna dell’intrattenimento: per voi un film in regalo ogni settimana! Tanti film e contenuti esclusivi con WINDAY Magazine. Per scoprire maggiori dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.