Amazon vuole realizzare una nuova sede per il proprio quartier generale. La location scelta è Arlington, una città della Virginia e la costruzione si preannuncia diversa dai classici canoni costruttivi.

Come si può ammirare nell’immagine in apertura di articolo, il design sarà unico nel suo genere. I progettisti di Amazon hanno realizzato il render di una struttura a spirale completamente rivestita di vetro. Il nome proposto per questa struttura è “The Helix“ che in italiano è traducibile con il termine “elica”.

La forma futuristica permetterà alla struttura di differenziarsi da tutte le altre nella città. Lo skyline di Arlington sarà totalmente stravolto da “The Helix“. Le previsioni iniziali parlano di una torre alta oltre 100 metri. Inoltre, il nuovo quartier generale non sarà solo bello da vedere, ma anche estremamente funzionale.

“The Helix” potrebbe essere la nuova sede di Amazon

L’interno infatti è studiato per offrire varie alternative di ambienti lavorativi. I dipendenti Amazon che avranno la fortuna di lavorare all’interno della struttura potranno scegliere la postazione che più gli aggrada, migliorando così l’umore e la produttività.

Come se non bastasse, le varie porzioni di tetto saranno ricoperte da alberi. Questa attenzione green si può notare anche nella sede di Seattle. In questa location, Amazon ha costruito la struttura conosciuta con il nome “The Spheres“. Si tratta di tre sfere collegate tra loro e realizzate in vetro che ospitano molto verde.

Il progetto di Amazon include anche la costruzione di tre palazzi da 22 piani ciascuno e sarà realizzata una piazza aperta al pubblico in cui saranno presenti attività commerciali e ristoranti. Sempre nell’ottica di sostenibilità green, saranno realizzati parcheggi per oltre 900 biciclette.

Al momento “The Helix” è solo un progetto. Amazon sta valutando la fattibilità ed è in attesa dell’approvazione delle autorità locali. Tuttavia, c’è già una certezza: sarà possibile visitare il grattacielo, quando sarà finito, con tour guidati durante i fine settimana.