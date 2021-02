Il debutto di Resident Evil Village è atteso con estremo interesse da parte degli appassionati. Sin dal primo trailer, il titolo realizzato da Capcom ha affascinato e stupido per le location uniche e spettrali. Queste sensazioni poi sono state confermate dalla demo e dai video gameplay successivi.

Tuttavia, a catturare e calamitare l’attenzione dei giocatori ci ha pensato un personaggio piuttosto particolare. Il suo nome è Lady Dimitrescu e si preannuncia uno degli antagonisti più interessanti degli ultimi tempi. La donna è la proprietaria del castello in cui si svolgeranno parte delle vicende di Resident Evil Village ed è dotata di due caratteristiche uniche.

La prima è certamente il suo essere un vampiro famelico dai poteri ancora sconosciuti. La seconda, e più evidente, è la sua statura imponente. Nei trailer pubblicati, Lady Dimitrescu calamita l’attenzione ogni volta che è presente in scena.

Your love for Lady Dimitrescu is loud and clear. 👒

Here's a message from our RE Village art director Tomonori Takano, along with a very curious fact you may have wondered about: pic.twitter.com/Lj4m5pN2dJ

— Resident Evil (@RE_Games) February 2, 2021