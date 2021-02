Come previsto, Netflix ha “ufficialmente” certificato la serie Samsung Galaxy S21 rilasciata di recente per riprodurre contenuti HDR sulla piattaforma di streaming insieme al TCL 20 5G. Si prevede che i contenuti HDR aumenteranno di popolarità nei prossimi anni, poiché offrono un’esperienza più profonda e ricca quando si seleziona la modalitá per vedere video HD sulla piattaforma.

L’aggiunta di una certificazione Netflix HDR alla serie Galaxy S21 significa che, sebbene l’hardware fosse pronto per l’uso, il sistema di streaming ha iniziato a servire video ad alta gamma dinamica solo dopo la certificazione.

Netflix, la lista di device con certificazione HDR é ancora corta

Nonostante sia una formalità, non tutti gli smartphone di fascia alta possono ottenere la certificazione. Un’altra aggiunta degna di nota è quella del TCL 20 5G. Anch’esso può ora trasmettere ufficialmente in streaming i contenuti HDR da Netflix. Gli ultimi smartphone ad aver ottenuto tale certificazione sono: Samsung Galaxy S21 5G, Samsung Galaxy S21 + 5G, Samsung Galaxy S21 Ultra 5G,TCL 20 5G.

Vale la pena notare che non tutti i programmi Netflix sono disponibili in HDR, né sono tutti disponibili in HD. Dipende tutto dai produttori, ma sta diventando sempre più comune. Sebbene la serie Galaxy S21 riceva funzionalità di visualizzazione HDR, Netflix ha contemporaneamente certificato diversi dispositivi Oppo come compatibili con HD. Essi sono:

OPPO A73

OPPO A93

OPPO F17

OPPO F17 Pro

OPPO Trova X2

OPPO Trova X2 Pro

OPPO Reno3

OPPO Reno3 Pro

OPPO Reno 4

OPPO Reno 4 F.

OPPO Reno 4 Lite

OPPO Reno 4 5G

OPPO Reno 4 Pro

OPPO Reno 4 Pro 5G

In realtà vale la pena notare che dovrai cambiare il tuo piano abbonamento per goderti i contenuti HDR di Netflix sul tuo dispositivo certificato.