TCL 20 5G si aggiunge alla lista degli smartphone 5G da prendere in considerazione se si ha a disposizione un budget massimo di trecento euro. Questo smartphone appartiene alla serie 20 di TCL, che sarà annunciata al CES il prossimo anno ma che debutterà in Italia nel mese di dicembre, anche se nei soli punti vendita TIM e Vodafone.

TCL 20 5G, un nuovo smartphone 5G in Italia a meno di 300 euro

TCL 20 5G è dotato di un ampio display FullHD+ da 6,67 pollici con tecnologia NXTVISION, per colori precisi e federi alla realtà. Lo smartphone è alimentato da un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 690 5G accompagnato da 6 GB di RAM, facendo della velocità il proprio punto di forza. Il tutto è accompagnato da 128 GB di memoria interna espandibile con microSD.

Il comparto fotografico può contare su di una tripla fotocamera esterna ad alta risoluzione da 48 MP, con un obiettivo grandangolare a 118° che riesce a catturare un intero panorama in un unico fotogramma, mentre la lente macro riesce a catturare con precisione anche i più piccoli dettagli.

TCL 20 5G è poi dotato di una batteria da 4.000 mAh e di un sensore di impronte digitali integrato nel pulsante di accensione sul lato. Lo smartphone sarà disponibile in Streamer Gray e Ocean Blue a dicembre nei negozi Tim e Vodafone al prezzo consigliato al pubblico di €299.

“Mentre le reti 5G si stanno diffondendo in tutta Europa, noi siamo impegnati ad espandere la nostra gamma di smartphone TCL con nuove proposte come TCL 20 5G, cercando di fondere innovazione e alta qualità come solo TCL sa fare, ad un prezzo incredibilmente conveniente” ha detto Flavio Ferraro, Country Manager di TCL Mobile Italia. “A differenza di altri produttori di dispositivimobile, realizziamo e produciamo i nostri progetti internamente, sviluppando economie di scala che trasferiamo ai nostri clienti in tutto il mondo”.