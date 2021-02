Tra circa due settimane arriva il giorno più importanti per gli innamorati e Huawei intende proporvi delle alternative per fare il regalo che cercate.

Per la precisione il colosso cinese ha appena lanciato delle interessanti offerte sui suoi dispositivi commercializzati in Italia. Andiamo a scoprire insieme tutti i dettagli.

Huawei lancia delle interessanti offerte per San Valentino

Chiunque acquisterà un Huawei Band 4 Pro , Huawei FreeLace Pro e Huawei X GENTLE MONSTER Eyewear II riceverà in regalo un dispositivo dello stesso modello. Huawei Watch GT2 Pro scontato a 249.99 euro con in regalo le FreeBuds 3i. Huawei P30 Pro sarà invece proposto a 599 euro con in regalo le FreeBuds Pro.

Huawei P30 Lite New Edition a 269 euro con in regalo le FreeBuds 3i. Huawei MateBook X Pro 2020 (i5 da 16GB+512GB) a 1.199 euro con in regalo uno zaino. Huawei MatePad (WiFi da 3+32GB) a 229 euro con inclusa la M-Pencil, Huawei FreeBuds Pro a 129 euro fino all’8 febbraio. Saliranno a 139 euro dall’8 al 14 febbraio. Huawei WatchFit nelle colorazioni Graphite Black & Sakura Pink a 79 euro dal 1 al 7 febbraio. Dal 1 al 14 febbraio sarà disponibile anche la colorazione Mint Green allo stesso prezzo.

Inoltre, acquistando un prodotto tra Huawei MateBook X Pro 2020 (nella configurazione i7, da 16GB+1TB) Huawei Matebook D 14 (nelle configurazioni R7 da 8+512G e i5 da 8+512G) e Huawei Matebook 14 (nella configurazione R5 da 16+512G) e Huawei Mate 40 Pro, si riceverà un coupon da 50.00 euro spendibile su Huawei Store entro il 14 febbraio. Per le offerte elencate che non includono un’indicazione temporale, il tempo a disposizione per approfittarne va dal 1 al 14 febbraio 2021. Trovate maggiori informazioni direttamente su Huawei Store.