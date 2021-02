Fino ad oggi tutti i fan del mondo Disney, Star Wars, Marvel e documentari vari avevano a disposizione questo splendido servizio in abbonamento mensile e annuale. I prezzi relativi a tali abbonamenti sono di 6,99€ per il piano mensile con contenuti fruibili in 4k e su 4 dispositivi contemporaneamente, e di 69,99 per il piano annuale, con un risparmio di due mesi di abbonamento.

Disney Plus è disponibile in Italia dal 24 marzo 2020 e tra poco si appresta a compiere un anno di attività con milioni di abbonati all’attivo. Tuttavia entro la fine di questo mese le tariffe appena descritte cambieranno, con un aumento relativo all’acquisizione e aggiunta dei contenuti proposti da Star. I costi cambieranno come di seguito.

Aumentano le tariffe di Disney Plus sul territorio italiano

Chi vorrà sottoscrivere un abbonamento Disney Plus a partire dal 23 febbraio 2021, non potrà più farlo al prezzo indicato nel paragrafo precedente, ma solo attraverso le nuove tariffe previste da Disney:

8,99€ per l’abbonamento mensile;

89,99€ per l’abbonamento annuale.

Sono 2€ in più al mese e ben 20€ in più all’anno per chi vorrà sottoscrivere queste tariffe alla fine di questo mese. Ma come funziona per tutti coloro che hanno già attivo un abbonamento?

Fortunatamente i prezzi per i clienti con abbonamento attivo al 22 febbraio 2021, saranno mantenuti per 6 mesi.

In seguito varieranno in questo modo a partire dal 23 agosto 2021:

Per i clienti che hanno un abbonamento mensile attivo continuerà essere addebitato l’attuale prezzo più basso per tutte le fatture mensili ricorrenti emesse prima del 23 agosto. La variazione di prezzo avverrà al primo rinnovo a partire dal 23 agosto compreso.

continuerà essere addebitato l’attuale prezzo più basso per tutte le fatture mensili ricorrenti emesse prima del 23 agosto. La Per i clienti che hanno abbonamento attivo annuale la cui scadenza dirinnovo per un altro anno è prevista prima del 23 agosto verrà addebitato l’attuale prezzo più basso .

la cui scadenza dirinnovo per un altro anno è prevista prima del 23 agosto . Per i clienti con abbonamento attivo annuale la cui scadenza di rinnovo per un altro anno è prevista a partire dal 23 agosto compreso verrà addebitato il nuovo prezzo più alto.

Tutti gli utenti che hanno già sottoscritto un abbonamento possono quindi dormire sonni tranquilli e stare sicuri che fino a fine agosto le cose rimarranno esattamente come sono. Il nostro consiglio è quello di sfruttare in prezzo attuale finché potete e prima che venga aumentato. Sicuramente la spesa vale la resa della piattaforma e i contenuti i cui potrete usufruire.