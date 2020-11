Dal prossimo 27 Novembre 2020 fino all’8 Dicembre 2020, salvo eventuali cambiamenti, alcuni già clienti TIM potranno attivare 2 settimane in regalo della piattaforma streaming on demand Disney+.

L’iniziativa è valida per i clienti TIM che abbiano attivo il servizio Internet di rete fissa e/o mobile e che non abbiano già attiva un’offerta Mondo Disney+. Scopriamo maggiori dettagli.

Tim regala due settimane di Disney Plus ai propri clienti

L’adesione all’iniziativa per 2 settimane (14 giorni) di Disney+ si potrà richiedere tramite una pagina dedicata del sito ufficiale dell’operatore. Dopo le 2 settimane, Disney+ si disattiva in automatico senza alcun costo o impegno per il cliente. L’adesione avviene solo online: per i clienti Fisso TIM sarà necessario collegarsi da rete fissa TIM; per i clienti solo mobile TIM, l’adesione avverrà tramite la verifica del numero con OTP (One Time Password). Il cliente dovrà comunque inserire email per la creazione dell’account.

L’iniziativa è rivolta anche ai clienti Mondo Disney+ e Mondo Intrattenimento già cessati. Al termine dell’iniziativa 2 settimane Disney+ in regalo, i clienti interessati potranno, come da processo standard, usufruire nuovamente dell’offerta Mondo Disney+ senza il primo mese gratuito, pagando subito 4.99 euro al mese.

Attualmente sono disponibili due differenti tipi di abbonamento: mensile a 6.99 euro al mese e annuale, per il quale è richiesto il pagamento una tantum di 69.99 euro l’anno. Aderendo a Disney+ per la prima volta si usufruisce di una prova gratuita di 7 giorni. Gli abbonati possono associare fino a 10 diversi dispositivi, ed è consentita la visione contemporanea su un massimo di 4 dispositivi differenti. Esiste anche la possibilità di scaricare i contenuti in locale e non c’è pubblicità.