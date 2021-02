Android: tutte le app e i giochi a pagamento che oggi sono gratis sul Play Store

Contestualmente a tutte le altre piattaforme sia fissi che mobili, Android ha attuato diversi cambiamenti nel corso degli anni alla sua piattaforma. Quella che in realtà è una creazione di Google è ormai diventata un esempio per tutte le altre piccole piattaforme che gravitano nel mondo del web.

Il colosso americano ha generato un seguito senza precedenti, incanalando nella sua piattaforma mobile oltre 2 miliardi di persone. Queste, che sono attive almeno una volta al mese secondo le statistiche, non avrebbero dubbi in fase di scelta del loro smartphone. Quest’ultimo deve necessariamente essere implementato dal robottino verde, al fine di garantire grande versatilità ma soprattutto prestazioni senza precedenti. Ci sono anche tanti altri aspetti che mettono Android in posizioni di vantaggio rispetto agli ecosistemi rivali, come ad esempio la presenza di un market ben fornito e versatile. Il Play Store di Google è proprio tutto ciò, dal momento che al suo interno sono disponibili titoli che spaziano tra i vari generi. Oggi inoltre ci sono più contenuti a pagamento offerti in maniera gratuita al pubblico.

Per ottenere soluzioni in offerta anche da parte del mondo Amazon, vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale. Collegatevi a questo link per entrare.

Android: la lista in basso evidenzia i migliori contenuti a pagamento solo per oggi gratis

Anche oggi la lista di contenuti offerti gratuitamente dal Play Store di Google sorprende gli utenti Android. Ecco i nomi e i link per il download.