Android: solo oggi 7 app a pagamento arrivano gratis sul Play Store

Come capita di solito anche oggi il mondo Android può beneficiare di alcuni titoli a pagamento del Play Store che saranno forniti in maniera gratuita agli utenti. Questi benefici arrivano ormai giornalmente, visto che l’azienda ha optato per una strategia ben precisa.

Google vuole infatti che tutti sappiano cosa significa scaricare un contenuto a pagamento, che sia questo un’applicazione o un gioco. Effettivamente ottenere contenuti del genere dal Play Store equivale a ricevere un’esperienza molto più completa e fatta di tante minuziosità in più. I giochi ad esempio possiedono qualche livello in più o magari delle aggiunte che andrebbero acquistate nel momento in cui venisse scaricata la versione gratuita. Le applicazioni invece, oltre a fornire più utilità, potrebbero non avere le fastidiose pubblicità di cui spesso si parla e sulle quali altrettanto spesso si impreca. Ora come ora ci sono dei titoli che potreste valutare per il vostro smartphone, i quali però non resteranno gratuiti per sempre.

Oltre alle soluzioni Android ci sono poi anche gli sconti di Amazon, i quali possono arrivare sul vostro smartphone semplicemente iscrivendovi al nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare.

Android, ecco tutti i titoli a pagamento che Google offre solo per oggi gratis

In basso potete trovare tutti i titoli che Android solo per questa giornata concede a gratuitamente. Potete provvedere ad effettuare il download direttamente cliccando sui link che trovate in evidenza.