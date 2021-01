A quanto pare TIM ha deciso di fare un regalo ad alcuni suoi clienti, l’operatore sta infatti proponendo ad un target preciso di utenti una nuova promo, la quale consente di portarsi a casa Giga illimitati a 4,99 euro al mese senza nessun costo di attivazione e include anche 3Gb di dati per la navigazione nei Paesi europei.

L’operatore Made in Italy sta infatti avviando una campagna SMS per avvisare alcuni dei propri clienti di questa possibilità, i quali riceveranno la proposta di attivare la promo con il traffico dati aggiuntivo, ecco di seguito l’SMS.

“In esclusiva PER TE Giga illimitati a soli 4,99 euro al mese! Per info e condizioni, anche sui contenuti utilizzabili in UE, e per attivare online vai su on.tim.it/giga_illimitati altrimenti rispondi SI a questo messaggio”

Le dinamiche

L’offerta presa in considerazione, chiamata Giga Illimitati White, però, non è a se stante, essa infatti è da considerarsi aggiuntiva ad un’offerta dati già presente sulla propria SIM, risultando attivabile sia con credito residuo sulla propria SIM sia tramite carta di credito.

La disattivazione dell’offerta è ovviamente possibile in qualsiasi momento chiamando il numero del servizio clienti 119, chiamando il numero gratuito 40916 oppure più semplicemente tramite la pagina MyTIM sul sito ufficiale.

Da sottolineare che, sebbene la promo offra Giga Illimitati, essa rimane sottostante ad un limite di 600 Giga mensili di traffico dati, legato ai principi di buona fede e correttezza, i quali limitano appunto il traffico dati globale fruibile da un’utente.

Una volta attivata l’offerta, prima di iniziare la navigazione, è importante attendere l’SMS di conferma dell’avvenuta attivazione della promo.