Anche nel mese di Febbraio, Iliad continuerà a sponsorizzare la sua nuova principale tariffa di listino: la Giga 70. Questa ricaricabile prevista inizialmente per un arco di tempo limitato, ha riscosso grande seguito da parte del pubblico. Per questa ragione il provider ha deciso per una sua conferma anche nelle settimane a venire.

La Giga 70 è disponibile per tutti gli abbonati al costo fisso di 9,99 euro al mese. I clienti avranno a loro disposizione chiamate senza limiti, SMS verso tutti più 70 Giga per la navigazione internet. I servizi 5G sono inclusi e non prevedono costi aggiuntivi rispetto al rinnovo ricorrente.

Iliad, oltre a Giga 70 altre due tariffe si possono attivare sul sito

I clienti che intendono attivare una SIM con Iliad nel prossimo Febbraio non hanno a disposizione la sola Giga 70 come tariffa di riferimento. Attraverso le pagine web del sito ufficiale sarà possibile anche sottoscrivere altre due tariffe: Giga 50 e Giga 40.

La Giga 50 è un grande classico in casa Iliad. Gli abbonati avranno a loro disposizione minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS da inviare a chiunque e 50 Giga per la navigazione internet. Il prezzo previsto è di 7,99 euro ogni trenta giorni. Nel ticket sono altresì previsti anche 5 Giga per connessione internet roaming dai paesi dell’Unione Europea.

La Giga 40 è anch’essa una tariffa tutto incluso, con un prezzo di rinnovo pari a 6,99 euro. I clienti di Iliad che optano per la Giga 40 avranno a loro disposizione chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS illimitati e 40 Giga per la connessione internet.