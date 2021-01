Android regala 6 app e giochi a pagamento gratis sul Play Store

Android può risultare un paradiso per tutti coloro che sono innamorati della tecnologia. Il robottino verde ormai abbraccia più tipologie di dispositivi, i quali si sono molto adattati al modus operandi di Google per quanto riguarda le tecnologie mobili.

Grazie a tantissime opportunità fornite al pubblico, Android è diventato di diritto il sistema operativo mobile più famoso al mondo, nonché il più popolato. Ci sono infatti oltre 2 miliardi di persone che utilizzano almeno una volta al mese il proprio dispositivo marchiato a fuoco dalla piattaforma di Google. Tutti i problemi che sono stati segnalati in passato sono ormai solo un lontano ricordo, soprattutto dopo aver lasciato spazio a moltissime implementazioni. Il Play Store ad esempio è divenuto una vera e propria arma segreta per affossare la concorrenza. Non è infatti difficile trovare al suo interno i migliori contenuti spesso anche gratis, anche se ce ne sono molti interessanti a pagamento. Durante gli ultimi giorni diversi di questi sarebbero stati concessi gratuitamente agli utenti, proprio come quelli indicati nella lista nel paragrafo successivo.

Per avere anche le migliori offerte da parte di Amazon vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare.

Android, questi sono tutti i titoli a pagamento che per oggi Google offre gratis

La lista dei titoli che trovate qui sotto risulta totalmente gratuita, ma non resterà così per molto tempo. Android offre questi contenuti gratuitamente a tutti coloro che provvedono a scaricarli entro qualche giorno.