Spendere poco con Carrefour è possibile, gli utenti devono solamente affidarsi al volantino attivato nel periodo, ed acquistare uno dei prodotti effettivamente inclusi.

Per comprendere appieno la campagna, è bene sapere che gli acquisti devono necessariamente essere completati in tutti i punti vendita sparsi per il territorio nazionale, non sul sito ufficiale o da altre parti in Italia. Ogni prodotto viene commercializzato con garanzia legale della durata di 24 mesi, ma sopratutto (salvo indicazione differente), in versione completamente no brand.

I codici sconto Amazon vi aspettano completamente gratis sul nostro canale Telegram ufficiale, scoprite i migliori a questo link.

Carrefour: occasioni e sconti a non finire

Nel volantino Carrefour gli utenti possono davvero trovare innumerevoli occasioni per spendere il meno possibile, tra queste spicca il Samsung Galaxy S20+, uno smartphone dal retrogusto incredibile, originariamente lanciato nel corso del 2020 a più di 1000 euro, oggi è acquistabile con un esborso finale di soli 599 euro.

Le alternative racchiuse nella campagna riguardano più che altro la fascia bassa, in particolare parliamo di Samsung Galaxy A51, Galaxy A41, Galaxy A31, Galaxy A21s, Alcatel 1SE 2020 a 79 euro, Alcatel 1B a 59 euro, Oppo Reno 4Z a 299 euro, Xiaomi Redmi Note 9 Pro a 249 euro, Oppo A72 a 179 euro, Xiaomi Redmi Note 9S, Oppo A15 a 139 euro, Motorola E6s o Motorola G9 Play.

Come avete potuto capire, i prodotti in promozione sono davvero tantissimi, e molto vari tra di loro. Se interessati, ricordiamo essere inoltre presente il finanziamento a Tasso Zero in 20 rate, con pagamento a partire dal mese di Pasqua 2021 (aprile).