Il volantino Esselunga nasconde un’offerta incredibile, i clienti infatti potranno avvicinarsi ad un prodotto dal retrogusto molto interessante, pagandolo una cifra tutt’altro che particolarmente elevata.

Trattandosi a tutti gli effetti di un’offerta tech, è bene ricordare che gli acquisti non potranno in nessun modo essere completati sul sito ufficiale, ma solo ed esclusivamente nei vari negozi sparsi per il territorio nazionale. In aggiunta a quanto scritto, le scorte sono purtroppo molto limitate, ciò sta a significare che malauguratamente potrebbero terminare prima del previsto.

Esselunga: gli sconti sono tra i migliori

Il prodotto su cui Esselunga ha voluto interamente focalizzare la propria attenzione, è lo Huawei Y6p, uno smartphone veramente economico, lanciato nel corso del 2020, che fa del rapporto qualità/prezzo la propria arma vincente.

La scheda tecnica parla di un dispositivo che presenta un buon display IPS LCD da 6.3 pollici, affiancato da 3GB di RAM, da 64GB di memoria integrata, senza dimenticarsi della possibilità di sbloccare il terminale tramite il sensore per le impronte digitali, o il comparto fotografico composto da 3 sensori nella parte posteriore.

La cifra finale richiesta rappresenta il punto saldo da cui partire per cercare di risparmiare al massimo, sono necessari solamente 115 euro per acquistare un prodotto complessivamente soddisfacente, nonostante comunque non integri i servizi Google, obbligando l’utente ad affidarsi interamente agli Huawei Mobile Services.

Se volete approfondire la conoscenza del volantino Esselunga dovete coillegarvi sul sito ufficiale dell’azienda.