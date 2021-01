Da MediaWorld è stato attivato il Red Weekend, ben 4 giorni di grandissime offerte, anche a Tasso Zero, con le quali gli utenti possono confrontarsi direttamente sul sito ufficiale.

Da corollario ad una campagna promozionale attivata in negozio, fino al 31 gennaio 2021 l’azienda ha pensato di lanciare il Red Weekend, quindi la perfetta promozione che aiuterà i consumatori ad acquistare la tecnologia, direttamente dal divano di casa propria.

Tutti i prezzi indicati nell’articolo sono da considerarsi attivi solamente online sul sito ufficiale, non in negozio; indipendentemente dalla cifra spesa, inoltre, è prevista comunque la spedizione gratuita presso il domicilio.

MediaWorld: il Red Weekend ruba i clienti a Unieuro

I prodotti maggiormente interessanti del Red Weekend, partono dai modelli di casa Apple, qui infatti spiccano soluzioni come Apple iPhone 12 Mini, in vendita a soli 799 euro (al posto del listino di 889 euro), per scendere poi verso il “vecchio” Apple iPhone XR 64GB in vendita a 569 euro.

In alternativa, rientrando nel mondo Android, non possono assolutamente mancare Xiaomi Redmi Note 9S a 219 euro, Samsung Galaxy A42 a 259 euro, Oppo Find X2 Lite a 299 euro, Huawei P40 Lite E a 156 euro, Huawei P Smart 2021 a 182 euro, Oppo A73 a 254 euro, Xiaomi Redmi Note 8 Pro a 189 euro, Huawei Y6p a 119 euro e Huawei P Smart 2019 a 149 euro.

Tutti i prodotti sono riassunti dettagliatamente sul sito ufficiale di MediaWorld, in questo modo avrete la possibilità di comprendere appieno il valore della campagna, senza dovervi spostare da casa.