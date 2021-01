APP: le migliori per rimanere aggiornati ogni giorno sull'OROSCOPO

Ammettiamolo, tra noi si nasconde un gran numero di esperti (non dichiarati) dell’oroscopo che finge di non essere interessato all’argomento. Ad ogni modo, che vi piaccia o no, qui di sotto vi proponiamo la lista delle app più attendibili.

APP: quali sono le più affidabili in circolo?

Le app proposte qui di seguito sono compatibili con Android e iPhone, e ovviamente gratuite.

Co–Star Personalized Astrology

L’app per Android e iPhone in lingua inglese, è tra le migliori in assoluto. Uscita nel 2020, fornisce analisi scientifiche di astrologia ed un’analisi della personalità secondo l’intera carta astrologica.

Astroguida Oroscopo e Tarocchi

(Android e iPhone) è invece in lingua italiana e rappresenta la perfetta rivale della precedente. Questa comunica le previsioni sulla vita amorosa, il livello di stress, la sensibilità e altri stati d’animo. Include anche fatti divertenti su ogni segno dello zodiaco, la lettura giornaliera dell’oroscopo, le valutazioni sulla compatibilità di segni zodiacali, le citazioni ed un lettore di carte dei tarocchi.

Daily Horoscope

(Android e iPhone) in lingua inglese, semplice e basilare, con oroscopi giornalieri, settimanali e mensili, valutazioni sulla compatibilità dei segni, widget e oroscopo cinese, è amata da una grossa fetta degli utenti.

Oroscopo del giorno

Questa app appartiene a Mail.ru, è gratuita, adatta ad Android e iPhone, e in lingua italiana. In essa l’oroscopo del giorno è molto preciso e le descrizioni sono ben dettagliate.

Oroscopo

È l’app di Nikola Kosev, si trova in italiano, è completamente gratuita e fornisce previsioni per la giornata di oggi e per il mese e i segni compatibili. Per giunta assegna punteggi giornalieri per le situazioni legate ai soldi, la situazione sentimentale ed anche il lavoro. Suggerisce infine numeri fortunati del giorno, eventualmente da giocare, ed anche i colori da preferire, per vestirsi.