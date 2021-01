Telegram: come rimuovere la notifica “Un nuovo contatto si è unito a...”

Molto spesso vi sarà capitato di attendere un messaggio che non arrivava mai e, nel momento in cui lo smartphone squillava, non passavano neppur due secondi dalla visualizzazione dell’sms. Poi però vi accorgevate di essere finiti per l’ennesima volta nel falso allarme di Telegram che avvisa dell’entrata di un nuovo utente nell’app. Per fortuna oggi è possibile evitare questi colpi all’anima improvvisi attraverso dei trucchi molto semplici. Ecco come togliere la fastidiosa notifica.

Telegram: la guida di cui avevi bisogno in questo periodo

Per poter eliminare definitivamente quella scritta che tanto ci disturba, basterà toccare il tasto del menù a scomparsa, caratterizzato dalle tre righe orizzontali e posizionato in alto a sinistra. Tra le voci che appaiono nel pannello cliccate sulle Impostazioni per poi cercare la sezione relativa a Notifiche e suoni. Qui l’interruttore da disattivare risponde al nome: Un contatto si è unito a Telegram e si trova nella scheda Eventi.

Nonostante il problema della notifica sia ora risolto, sorge un altro quesito e corrisponde all’apertura automatica di nuove conversazioni nella lista delle chat dell’app. Effettivamente se ci fate caso, ogni qualvolta che un nuovo contatto si iscrive a Telegram, l’applicazione genera in automatico una nuova chat con su scritto lo stesso messaggio: questo contatto si è unito a Telegram. In tal caso, ahinoi, dobbiamo confessarvi che l’unico modo per liberarsi di questi elementi è cancellarli uno a uno dalla lista, tenendo premuto sulla conversazione e successivamente sul simbolo del cestino nella barra degli strumenti che compare in alto.