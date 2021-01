Pokémon Go: svelato il grande evento di Johto prima del Tour di Kanto

Pokémon Go mantiene le promesse, e così ecco che arriva la data ufficiale dell’evento che vedrà partecipe Johto, l’ultima regione prima del Tour di Pokémon GO di Kanto.

Il grande giorno è segnato alle ore 10:00 del 26 gennaio 2021 e si protrarrà fino alle 20:00 del 31 gennaio 2021. Qui sarà possibile vedere tantissimi Pokémon della regione di seconda generazione, con evoluzioni, raid, bonus e Uova. Continuate a leggere per scoprire i dettagli in merito.

Pokémon Go: cosa ci aspetta?

Innanzitutto vi anticipiamo che Chikorita, Cyndaquil, Totodile, Mareep, Hoppip, Aipom, Sunkern, Yanma, Murkrow, Gligar, Snubbull, Slugma, Miltank e altri Pokémon appariranno più spesso allo stato selvatico. I più fortunati potrebbero anche avere a che fare con Miltank cromatico.

Da ricordare inoltre che nell’evento Pokémon Go Pichu, Cleffa, Igglybuff, Wooper, Tyrogue, Smoochum e Larvitar si schiuderanno dalle Uova da 5 km. Le sorprese non finiscono qui: tramite i compiti di ricerca sul campo sarà infatti possibile ricevere come ricompensa polvere di stelle e incontrare Pokémon come Chikorita, Cyndaquil, Totodile, Chinchou, Mareep, Sudowoodo e Miltank.

Per quanto riguarda i raid, appariranno i seguenti Pokémon:

Chikorita, Cyndaquil, Totodile, Mareep, Marill e Larvitar appariranno nei raid a una stella . Togetic, Espeon, Umbreon, Skarmory e Miltank appariranno nei raid a tre stelle . Entei apparirà nei raid a cinque stelle dalle 10:00 di martedì 26 gennaio 2021 alle 10:00 di domenica 31 gennaio 2021. Raikou apparirà nei raid a cinque stelle dalle 10:00 di domenica 31 gennaio 2021 alle 10:00 di giovedì 4 febbraio 2021. Suicune apparirà nei raid a cinque stelle dalle 10:00 di giovedì 4 febbraio 2021 alle 10:00 di martedì 9 febbraio 2021.



Durante l’evento, catturando Chikorita, Cyndaquil, Totodile, Sudowoodo, Sunkern, Murkrow, Smeargle, Miltank e Larvitarci, si avrà accesso a 15 Poké Ball, 10 Ultra Ball e un Aroma.

Le anticipazioni sull’evento di Pokémon Go si concludono con questa notizia. Alcuni Pokémon potranno apprendere delle mosse esclusive dei rispettivi Community Day del 2018. Tra questi: