Il colosso di Cupertino è sempre al centro di indiscrezioni e notizie interessanti che riportano informazioni più o meno dettagliate riguardo quelle che potrebbero essere le prossime mosse. E’ certo, infatti, che questo nuovo anno sarà ricco di novità che permetteranno di conoscere diversi dispositivi tra i quali pare possa esserci il primo visore AR e VR di casa Apple e un dispositivo di localizzazione conosciuto come Apple AirTag. Mentre restano incerte le date di lancio dei device appena menzionati nuovi indizi sembrano sostenere la possibilità di assistere al lancio degli Apple AirPods Pro 2 entro il mese di aprile.

Apple AirPods Pro 2 in arrivo ad aprile: aumentano le indiscrezioni a riguardo!

Sono diverse le indiscrezioni emerse circa il periodo nel quale Apple potrebbe procedere con il lancio dei suoi AirPods Pro 2. Alcune ritengono che il colosso procederà con la presentazione entro la fine del 2021 ma la maggior parte affermano che il lancio potrebbe avvenire già nel mese di aprile.

Ad esprimersi è soprattutto DigiTimes che in precedenza aveva già sostenuto l’ipotesi e che ancora una volta offre un indizio abbastanza interessante. Secondo un rapporto recentemente divulgato una delle aziende collaboratrici di Apple avrebbe già dato il via alla produzione di componenti necessarie alla creazione dei nuovi AirPods Pro 2. Gli auricolari, che sfoggeranno un design rinnovato, privo dello stelo che caratterizza i modelli attualmente in commercio, quindi potrebbero arrivare in tempi brevi.

Entro la prima metà dell’anno, dunque, Apple potrebbe rilasciare i suoi auricolari, i quali potrebbero essere accompagnati da ulteriori dispositivi. Si prevede infatti che il colosso possa rilasciare in contemporanea anche il nuovo iPhone SE.