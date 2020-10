Sono passate solo poche settimane dal lancio dei nuovi dispositivi Apple ma emergono già alcune indiscrezioni secondo le quali il colosso potrebbe presto presentare ulteriori dispositivi. Il riferimento è a due nuovi modelli di AirPods, in base a quanto riportato da Bloomberg infatti Apple è già a lavoro sui nuovi AirPods Pro 2 e AirdPods 3 e procederà con il lancio nel 2021.

Apple AirPods: i nuovi modelli arriveranno nel 2021!

Riguardo quelle che saranno le specifiche degli auricolari su cui Apple sembra essere già a lavoro le indiscrezioni recentemente trapelate in rete non si esprimono in modo particolare ma pare che il colosso abbia intenzione di mettere in atto alcuni cambiamenti riguardanti soprattutto il design.

Stando a quanto emerso, Apple potrebbe aver pensato a un design del tutto differente per le sue AirPods 3. Queste potrebbero infatti distinguersi per la riduzione delle dimensioni dello stelo che caratterizza gli AirPods fino ad ora creati da Apple. L’azienda potrebbe quindi dar vita a un dispositivo il cui design potrebbe avvicinarsi a quello delle attuali Apple AirPods Pro. Le indiscrezioni non hanno fatto riferimento alle specifiche tecniche ma si presume che l’azienda abbia intenzione di migliorarne l’autonomia.

Le Apple AirPods Pro 2, invece, potrebbero presentare delle differenze davvero evidenti poiché il colosso di Cupertino potrebbe avere intenzione di rendere le sue cuffie molto simili a quelle recentemente lanciate da Samsung. Lo stelo, infatti, potrebbe essere del tutto eliminato.

Sul lancio dei nuovi dispositivi non sappiamo ancora molto ma è molto probabile che l’azienda procederà con la presentazione entro la prima metà del 2021.