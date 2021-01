Apple ha rilasciato iOS 14.4, il quarto grande aggiornamento di iOS 14. L’aggiornamento può essere scaricato su tutti gli iPhone compatibili direttamente dalle Impostazioni del dispositivo (Impostazioni> Generali> Aggiornamento software).

iPhone: disponibile l’aggiornamento ad iOS 14.4, ecco cosa cambia

iOS 14.4 introduce importanti novità. Anzitutto, con questo nuovo aggiornamento la fotocamera riesce a riconoscere codici QR più piccoli, oltre ad offrire una nuova funzione per specificare che tipo di dispositivo audio si sta utilizzando, in modo che le misurazioni del livello audio delle cuffie possano essere eseguite correttamente.

L’aggiornamento introduce anche una serie di correzioni a bug che causavano problemi di diverso tipo, per esempio artefatti che appaiono nelle foto HDR scattate con iPhone 12 Pro, problemi con il widget Fitness che non si aggiorna correttamente e un bug che potrebbe causare ritardi nella digitazione e suggerimenti non visualizzati quando si utilizza la tastiera.

Di seguito sono riportate le note di rilascio complete di Apple:

iOS 14.4 include i seguenti miglioramenti per il tuo ‌iPhone‌:

– Codici QR più piccoli possono essere riconosciuti dalla fotocamera

– Opzione per classificare il tipo di dispositivo Bluetooth nelle Impostazioni per la corretta identificazione delle cuffie per le notifiche audio

– Notifiche per quando la fotocamera del tuo ‌iPhone‌ non può essere verificata come una nuova fotocamera Apple originale in ‌iPhone 12‌, iPhone 12 mini, ‌iPhone 12 Pro‌ e iPhone 12 Pro Max

Questa versione risolve anche i seguenti problemi:

– Potrebbero apparire artefatti nelle foto HDR scattate con ‌iPhone 12 Pro‌

– Il widget Fitness potrebbe non visualizzare i dati di attività aggiornati

– La digitazione potrebbe essere ritardata e i suggerimenti di parole potrebbero non apparire sulla tastiera

– La tastiera potrebbe non essere della lingua corretta in Messaggi

Altra novità degna di nota, della quale però potranno fruire i soli possessori di un Apple Watch è la funzione “Time to Walk” per Apple Fitness+. Questa consente di ascoltare storie stimolanti mentre si è in giro per una passeggiata.