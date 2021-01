Apple iOS 14.4 Release Candidate, ecco tutte le novità dell’aggiornamento

Apple ha rilasciato la versione di iOS 14.4 e iPadOS 14.4 destinata agli sviluppatori, introducendo diverse importanti novità.

Anzitutto, l’aggiornamento aggiunge una nuova funzionalità HomePod mini che sfrutta il chip U1 del mini. Adesso sono disponibili nuovi effetti visivi, audio e tattili quando i brani vengono trasferiti da un HomePod mini a un iPhone 11 o iPhone 12. Quando un ‌iPhone‌ è vicino all’‌HomePod mini‌, inizia a vibrare e questa vibrazione diventa sempre più calzante man mano che si entra nel raggio bluetooth, fino a quando si apre l’interfaccia per trasferire una canzone tra ‌‌HomePod mini‌‌ e ‌‌iPhone‌‌.

Nella sezione Allenamento dell’app Apple Watch su ‌iPhone‌ c’è la nuova funzione “È ora di camminare” che include un interruttore per “Aggiungi allenamenti più recenti da seguire“. Ciò suggerisce che Apple potrebbe aggiungere allenamenti di camminata guidata nella beta di watchOS 7.3.

iOS 14.4 include un codice che suggerisce che Apple aggiungerà un avviso sugli iPhone che hanno riparato o sostituito le fotocamere con componenti aftermarket. La notifica recita “Impossibile verificare che questo ‌iPhone‌ abbia una fotocamera Apple originale“, e farà sapere agli utenti che la fotocamera sostituita non è una fotocamera Apple legittima. Di seguito sono riportate le note di rilascio complete di Apple per l’aggiornamento:

iOS 14.4 include i seguenti miglioramenti per il tuo ‌iPhone:

– Codici QR più piccoli possono essere riconosciuti dalla fotocamera

– Notifiche per quando la fotocamera del tuo ‌iPhone‌ non può essere verificata come una nuova fotocamera Apple originale in ‌iPhone 12‌, iPhone 12 mini , iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max

Questa versione risolve anche i seguenti problemi:

– Potrebbero apparire artefatti nelle foto HDR scattate con ‌iPhone 12 Pro‌

– Il widget Fitness potrebbe non visualizzare i dati di attività aggiornati

– La digitazione potrebbe essere ritardata e i suggerimenti di parole potrebbero non apparire sulla tastiera

– La tastiera potrebbe non essere nella lingua corretta in Messaggi

Non si sa ancora quando verrà rilasciato iOS 14.4, ma ciò potrebbe accadere molto presto.