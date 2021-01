A partire da gennaio 2021, sono partiti gli incentivi per l’acquisto di una nuova auto. Il Governo Italiano ha infatti stanziato ulteriori 700 milioni di euro per acquistare vetture con una ridotta emissione di CO2 sia con rottamazione che senza. In questo contesto, le più note case automobilistiche stanno cercando di proporre ai conducenti numerose offerte accattivanti, sfruttando proprio l’arrivo dei nuovi incentivi. Tra queste vi è anche Jeep che permetterà di ricevere ben 9000 euro per l’acquisto di alcune vetture.

Anche Jeep propone i suoi incentivi: fino a 9000 euro per le ibride plug-in

Con l’arrivo dei nuovi incentivi del 2021, numerose aziende automobilistiche stanno proponendo alcune promozioni. Come già accennato, sarà possibile sfruttare il bonus auto anche per acquistare alcune vetture della casa automobilistica Jeep. Nello specifico, sarà possibile sfruttare gli incentivi per acquistare la gamma 4xe, ovvero le ibride plug-in.

I modelli che si potranno acquistare sfruttando il bonus sono due: Jeep Rengade 4xe Plug-in Hybrid e Jeep Compass Limited 1.3 4xe Plug-in Hybrid. A bordo di queste vetture troviamo un motore elettrico da 60 CV e una batteria da 11 kWh. Per entrambe è possibile ottenere fino a 9000 euro di vantaggi ed è inoltre possibile pagare a rate (199 euro per la prima e 259 euro per la seconda) richiedendo un finanziamento. In questo modo, sarà possibile acquistarle ad un prezzo scontato di 29.490 euro per la prima, contro i 38.500 euro iniziali, e di 34.350 euro per la seconda, contro i 44.400 euro iniziali.

Vi ricordiamo che tante altre aziende stanno proponendo delle offerte speciali. Ad esempio, Hyundai sta offrendo la promozione Maxi Rottamazione che permette di avere un vantaggio di ben 14.000 euro.